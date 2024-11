Ibovespa reduz perda e cai a 130,3 mil pontos após eleições americanas

Os sinais de que a vitória de Donald Trump pode ser completa, com controle da Câmara e do Senado pelos republicanos, tiveram o efeito inicial esperado sobre os ativos brasileiros nesta quarta-feira (6) que precede a decisão do Copom, à noite, e do Federal Reserve, amanhã: elevação do dólar a R$ 5,86 na máxima do dia, avanço da curva de juros doméstica e retração do Ibovespa. Tais movimentos, contudo, foram moderados ou inteiramente revertidos ainda na virada da manhã para a tarde, colocando o dólar em baixa de 1,26%, a R$ 5,6759, no fechamento da sessão.

Na B3, o índice de referência encerrou hoje em leve baixa de 0,24%, aos 130.340,92 pontos, entre mínima de 128.822,16 e máxima de 130.669,69 pontos, à tarde, tendo saído de abertura aos 130.613,17 pontos. O giro foi reforçado a R$ 24,5 bilhões. No exterior, o dia foi de avanço generalizado da moeda americana e de valorização do bitcoin, principal criptomoeda, pela primeira vez negociado a US$ 75 mil. O fortalecimento do dólar resultou, inicialmente, em depreciação de commodities como o petróleo, com efeito para as ações de Petrobras, que chegaram a cair mais de 1%, mas encerraram não muito distantes da estabilidade (ON -0,10%, PN +0,03%), com a mitigação do ajuste de preços no Brent, em Londres, e no WTI, em Nova York.

O minério de ferro também cedeu nesta quarta-feira pós-eleitoral, com perdas que chegaram a 2% em Cingapura – em Dalian, China, o ajuste ficou em -0,76% na sessão. Vale ON fechou em baixa de 1,13%, na B3. Destaque para Metalúrgica Gerdau (+9,15%) e Gerdau (PN +9,61%) após a divulgação de resultados trimestrais. Na ponta oposta do Ibovespa, vieram Carrefour (-3,63%), CSN (-3,01%) e Engie (-2,92%).

Com a percepção de que o segundo governo Trump será deficitário, inflacionário e protecionista, os rendimentos dos Treasuries subiram agudamente na sessão, em paralelo a avanço entre 2,53% (S&P 500) e 3,57% (Dow Jones) para os principais índices de ações em Nova York. O Federal Reserve, conforme se espera, deve ainda cortar a taxa de juros americana em 0,25 ponto porcentual na reunião desta quinta-feira, mas a avassaladora vitória de Trump pode resultar em um grau maior de cautela pela autoridade monetária, logo à frente, com interrupção do ciclo de corte de juros para observar o que virá em 2025.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira