Ibovespa tem novo recorde e dólar registra queda de 0,07%

Cris Faga/NurPhoto via Getty Images

1 de 1 Imagem de painel da Bolsa de Valores do Brasil, a B3 – Metrópoles – Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty ImagesO dólar comercial registrou queda de 0,07% e fechou com a cotação de R$ 5,480, nesta quarta-feira (21/8). O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores do Brasil, registrou uma variação positiva de 0,28%, com 136.463,66 pontos.

O Ibovespa registrou novo recorde de fechamento e ainda alcançou mais de 137 mil pontos durante o pregão.

O resultado reflete, entre outras medidas, a divulgação de ata pelo banco central americano, o Federal Reserve (Fed), que indicou corte na taxa de juros dos Estados Unidos.

Confira os demais valores registrados nesta quarta:

Dólar comercial

Compra: R$ 5,480 Venda: R$ 5,481 Dólar turismo

Compra: R$ 5,510 Venda: R$ 5,690 Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?