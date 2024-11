Ícone da comunicação e fundador da Jovem Pan: ‘Seu Tuta’ morre aos 93 anos

O comunicador Antonio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido como “Seu Tuta”, morreu aos 93 anos nesta segunda-feira (4). O fundador da Jovem Pan estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada. A morte foi confirmada pela própria Jovem Pan.

“Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antonio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: ‘Ninguém faz sucesso sozinho’”, disse a Jovem Pan, em nota.

Segundo a nota, a trajetória de Antônio Augusto Amaral de Carvalho no jornalismo começou no final dos anos 1940. Conhecido como Tuta, ele idealizou e dirigiu programas que marcaram época tanto no rádio quanto na televisão, deixando um legado que impactou gerações.