Ida de Mercadante para conselho da Petrobras ganha força

Avaliação na estatal é que mudanças são inevitáveis, mas a permanência de Prates no comando da empresa, apesar de tensão com Alexandre Silveira, é sobrevida dada por Lula

A estratégia seria colocar Aloizio Mercadante, um nome mais forte do governo, dentro do conselho e salvar a posição de Jen Paul Prates Sérgio Lima/Poder360 – 06.dez.2023

Gabriel Buss 6.abr.2024 (sábado) – 18h35



A possível ida do presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, para a Petrobras ganhou tração nos últimos dias, mas neste fim de semana cresceu a expectativa de que o petista ocupe a presidência do Conselho de Administração da estatal e não o comando da empresa, hoje sob a direção de Jean Paul Prates.

O Poder360 apurou que a sobrevida dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Prates ao não tomar uma decisão sobre sua permanência na semana em que o clima ficou mais tenso entre ele e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é um sinal de que o atual presidente da Petrobras pode permanecer no cargo.

A avaliação feita dentro da estatal é de que as mudanças são inevitáveis, mas que a demora de Lula em tomar uma decisão sobre Prates o favorece.

Na 5ª feira (4.abr.2024), a saída do presidente da Petrobras era dada como certa. Agora, o clima é de que o político pode ficar no cargo e Mercadante ser acomodado dentro da estatal também, para fortalecer uma posição mais governista.

A estratégia seria colocar um nome mais forte do governo no conselho e salvar a posição de Prates. Desde que a saída do chefe da Petrobras foi ventilada, agentes do mercado, a FUP (Federação Única dos Petroleiros) e outras organizações saíram em defesa da sua manutenção na presidência.

O mercado confia mais em Prates do que em Mercadante na liderança da estatal. Como mostrou o Poder360, a manutenção de Prates e uma definição sobre a distribuição dos dividendos são uma sinalização forte para tranquilizar o mercado.

A eventual ida de Mercadante para o comando da Petrobras não repercutiu bem no mercado financeiro e nem no setor de óleo e gás.

Mercadante é formado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e tem perfil heterodoxo na economia. Ele chegou a dizer que a inflação no Brasil tinha acabado com o Plano Cruzado, em 1986, uma análise que se provou equivocada. E, depois, em 1994, criticou o Plano Real.

O economista chegou a gravar um vídeo em um supermercado defendendo o tabelamento de preços para controlar a inflação.

Assista (6min58s):

LULA COM PETROLEIROS Neste sábado (6.abr.2024), o presidente Lula se reuniu com entidades e movimentos sociais na Granja do Torto, casa de campo da presidência, em Brasília. A FUP (Federação Única dos Petroleiros) esteve presente, mas não houve conversa sobre a troca no comando da empresa, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo.

Como mostrou esta reportagem, a federação é favorável à permanência de Jean Paul Prates no comando da companhia.

A CUT (Central Única dos Trabalhadores) foi a única central sindical convidada pelo governo para participar da reunião. A exclusão de outras centrais irritou outros dirigentes.