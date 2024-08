IDEB-2023: Quais as notas das escolas públicas de Itamaraju?

O Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007, reúne em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

Ao analisarmos as recém-divulgadas notas IDEB de 2023 relativas aos anos iniciais é fácil constatar que várias escolas de Itamaraju ainda não se recuperaram do negativo impacto causado pela suspensão das aulas, ensino a distância e aprovação automática de alunos durante a pandemia ocorrida a partir de 2020. Em 2023, doze escolas apresentaram notas inferiores àquelas alcançadas em 2019.

A tabela imediatamente acima mostra um conjunto de 5 escolas que alcançaram a meta IDEB com notas superiores a 6,0. Nesse conjunto destaca-se a Escola Municipal Duque de Caxias que continua sua rotina de apresentar a melhor nota IDEB em Itamaraju.

Lideradas pela escola Eraldo Tinoco de Pirajá com nota 5,9 outras 10 escolas alcançaram nota IDEB igual ou superior a 5,0 e menor que 6,0. Oito escolas registraram notas maiores ou igual a 4.0 e menor que 5.0. Nesse grupo, os destaques negativos ficam com as escolas José de Anchieta, Maria DAjuda e Novo Prado, cujas notas em 2021 foram superiores a 5.0 e em 2023 ficaram abaixo de 5,0.

Seis escolas não enviaram alunos suficientes para contabilizar a nota, sendo 4 escolas localizadas no interior de Itamaraju. A compilação dos IDEBs individuais das turmas de anos iniciais de cada escola fornece um IDEB 2023 para Itamaraju igual a 5,4, inferior, portanto, ao registrado em 2021 de 5,9.

Ao analisarmos as notas IDEB dos anos finais constata-se, de forma preocupante, que os alunos que se encaminham para o ensino médio, apresentam uma considerável queda de desempenho a ponto de nenhuma escola atingir nota IDEB igual a 6,0.

A tabela acima mostra a Escola Reitor Edgar Santos, unidade de ensino que adota desde 2020 as práticas de escola cívico militar criada no governo Bolsonaro, foi a escola com a maior nota IDEB em Itamaraju. É importante também citar, como grata surpresa, a escola de São João da Prata com nota superior 5,0 e empatada com a Otávio Mangabeira, que em 2021 foi a escola com melhor IDEB nos anos finais. Outras duas escolas também obtiveram notas iguais ou superiores a 5.0 sendo uma de Nova Alegria e a outra do Novo Prado (esse dado é interessante pois nos anos iniciais essa mesma escola não alcançou a meta do IDEB).

O conjunto de unidades de ensino com notas iguais ou superior a 4,0 mas inferior a 5,0 é formado 10 escolas. Os destaques negativos são as escolas Hunaldo Evangelista, Eraldo Tinoco, Presidente Médice, Sizaltina Barbosa e Benedita Malaquias com notas IDEB inferiores as obtidas em 2021.

Outra escola cujo desempenho caiu consideravelmente foi a Oziel Alves Pereira. Em 2021 ela atingiu nota 4,8 já 2023 retornou a sofrível nota inferior a 4,0.

Existe ainda um conjunto formado por 7 escolas que não enviaram alunos suficientes para fazer a prova e portanto ficaram sem nota. Para os anos finais o IDEB 2023 foi de 4,9 um avanço em relação ao 4,4 registrado em 2021.

A tabela acima confirma que a medida que os alunos Itamarajuenses se encaminham para sair do ensino médio pior são suas notas IDEB. Embora todas as escolas, que enviaram alunos suficientes, tenham atingido o IDEB nenhuma atingiu nota 5,0 o que fez o IDEB do ensino médio de Itamaraju em 2023 ser de 3,9. Essa é uma nota preocupante pois reflete um baixíssimo nível de conhecimento dos alunos de ensino médio de Itamaraju.

O conteúdo publicado foi idealizado e produzido pelo internauta Dr.-Ing. Jessé Gomes.