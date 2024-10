Ídolo do Palmeiras, Valdivia é preso no Chile acusado de ‘crime sexual’

O ex-jogador chileno Jorge Valdivia foi preso na manhã desta terça-feira (22). A acusação, segundo o Ministério Público chileno, é que o ex-meia teria cometido um “crime sexual”, mas o delito não foi especificado pelo próprio MP. “Confirmamos que Jorge Valdivia será formalizado (…). Atualmente, ele está detido”, informou o Ministério Público chileno, que já havia recebido, segundo uma fonte, uma denúncia por crime sexual contra o ex-jogador, informou a agência AFP.

A defesa do ex-jogador de 41 anos declarou em um comunicado mais cedo que ele nega “de modo veemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa”. Valdivia também afirma que teve “uma relação consensual com uma mulher adulta” e que vai colaborar inteiramente com o Ministério Público.

Hoje comentarista esportivo no Chile, Jorge Valdivia, campeão da Copa América de 2015 com a seleção chilena (o primeiro título da história do país) e da edição Centenário do torneio em 2016, fez carreira no Colo-Colo, nos Emirados Árabes Unidos, no futebol mexicano e espanhol. No Brasil, é ídolo do Palmeiras, onde jogou em duas passagens, de 2006 a 2008 e de 2010 a 2015.

*Mais atualizações durante nossa programação