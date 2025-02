Ídolo histórico do Santos, ex-jogador Lima morre aos 83 anos

O ex-jogador de futebol Lima, ídolo histórico do Santos, morreu aos 83 anos, nesta segunda-feira (3/2). Ele fez parte da equipe alvinegra praiana que contava com Pelé e faturou diversos títulos na década de 1960. Lima estava internado há um mês por problemas nos rins e coração.

“Antônio Lima dos Santos deixou sua marca eternizada na história do Santos FC. Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para ajudar o time dentro de campo”, destaca nota publicada nos perfis de redes sociais do clube.

Lima era um atleta versátil que jogou como zagueiro, meia, lateral e até atacante. Ele se dedicou ao Santos até seus últimos dias de vida, pois fazia questão de participar de todos os eventos e ações como um dos Ídolos Eternos, principalmente para ficar próximo dos torcedores.

“O Santos FC decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve”, afirma o Peixe.

Lima conquistou 22 títulos oficiais, além de inúmeros torneios. Os oficiais são Mundial de 1962 e 1963, Libertadores 1962 e 1963, Brasileiros de 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968, Torneio Rio-São Paulo de 1963, 1964 e 1966, foram sete Paulistas, Recopa Sul-Americana de 1968 e Recopa Mundial de 1968.