Idosa e um homem são baleados no Norte baiano; PM apreendeu arma e drogas com suspeitos do caso

Policiais militares da 75ª CIPM apreenderam, na noite deste sábado (28), um revólver, munições e drogas na Avenida Projetada 3, no bairro Tabuleiro, em Juazeiro. Segundo a PM, o caso aconteceu quando militares foram informados, por populares, que duas pessoas foram feridas a tiros, sendo um homem e uma idosa, socorridas a uma unidade de saúde da região

Os agentes deslocaram ao hospital e uma das vítimas relatou à equipe que, ao transitar na Avenida Projetada 3, em uma motocicleta, um indivíduo o perseguiu a bordo de uma motocicleta, atirando.

De imediato, a equipe foi até ao endereço indicado e, ao chegar, um suspeito tentou evadir, entrando em uma edificação, mas foi alcançado. No local, foram encontrados mais dois suspeitos, além de um revólver calibre 32, 12 munições calibre 38, 18 munições calibre 9 mm, uma balança de precisão, duas porções grandes, 14 embalagens e uma sacola grande com cocaína, duas porções e duas sacolas com maconha, duas embalagens para armazenamento de munições, dois aparelhos celulares, um coldre, dinheiro e embalagens.

Os indivíduos e todo o material apreendido foram encaminhados à DEPOL, para adoção das medidas cabíveis.