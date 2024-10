Idosa que resgatou gato em situação crítica reclama de atendimento no Hospital Veterinário: “Não fizeram nada”

Uma mulher idosa que levou uma gata resgatada ao Hospital Público Veterinário Municipal (HPVM) relatou uma falta de equipamentos no espaço e reclamou do atendimento no espaço. Jacyra Domingues, de 72 anos, afirmou que, ao ser atendida no HPVM, foi orientada pelos médicos realizar as cirurgias e exames necessários em outro local.

A mulher contou que realizou o resgate do animal na manhã desta quinta-feira (10), nas intermediações do Iguatemi. Segundo ela, o gato estava no meio da Avenida Antônio Carlos Magalhães, com ferimentos. Ela também disse que o felino está com sangramentos ao urinar.

Veja:

Ao Bahia Notícias, Jacyra disse que os profissionais do local indicaram uma clínica para a realização dos exames. A mulher afirmou que o gato sofreu um deslocamento do colo do fêmur e que também não recebeu nenhum medicamento para tratar as dores do felino. Ela informou que chegou no hospital às 5h, sendo atendida só por volta das 13h.