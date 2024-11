Idosa rasga testamento e gera disputa familiar por herança de 5 milhões

Uma família britânica está no meio de uma disputa judicial por uma herança de aproximadamente 800 mil libras (cerca de 5,2 milhões de reais) depois que a idosa dona desse montante rasgou parcialmente seu testamento pouco antes de falecer. O dinheiro estava destinado aos primos, mas agora pode acabar com a irmã, com quem a idosa tinha uma relação difícil.

De acordo com o jornal Daily Mail, em 2022, Carry Keats, de 92 anos, estava internada no hospital após uma queda. Durante esse período, cinco primos mencionaram que, caso ela sofresse outra queda, seria necessário colocá-la em um asilo. Irritada com essa possibilidade, Carry decidiu rasgar uma parte de seu testamento.

No documento original, estava estipulado que seus primos herdariam cerca de 800 mil libras. Porém, essa decisão impulsiva da idosa pode deixar os primos sem nada e transferir a herança para a irmã.

Pela legislação britânica de 1837, uma pessoa pode legalmente revogar seu testamento, inclusive rasgando-o, se assim desejar. Com essa informação, os primos de Carry passaram a contestar a situação, alegando que a idosa jamais gostaria que a irmã herdasse seu patrimônio, dado o histórico de desavenças entre elas. Um dos primos afirmou que as irmãs levavam vidas muito diferentes, e Carry não aprovava as escolhas da irmã.

“Carry sempre foi clara sobre o que queria – ela chegou a fazer cinco testamentos. Por isso, estamos contestando essa decisão. Nos dias que antecederam sua morte, ela estava sob o efeito de doses altas de morfina. Carry não estava totalmente consciente quando rasgou o testamento. Na verdade, ela só o danificou parcialmente; quem completou o rasgo foi o advogado,” explicou um dos primos.

Diante dessa disputa, a família entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Londres para tentar impedir que a fortuna acabe nas mãos da irmã.



