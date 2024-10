Idoso condenado por homicídio é preso no Extremo Sul baiano; suspeito estava foragido há 18 anos

Um idoso, de 71 anos, foragido da Justiça mineira por homicídio, foi preso em Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento. O homem estava foragido há 18 anos, uma vez que o crime ocorreu em 2006, Cataguases (MG).

Segundo o G1, Pedro Marques Mota é acusado de matar a tiros o dono de um restaurante e tentar contra a vida de uma mulher que estava no local no momento do crime. Depois da ação, ele fugiu, e o julgamento do homicídio só ocorreu em 2021. A sentença aplicada foi de 23 anos e quatro meses de prisão.

Quando foi localizado, o suspeito estava em uma casa na zona rural de Santa Cruz Cabrália. Após detido, o idoso foi levado para uma delegacia de Porto Seguro, na mesma região, onde aguarda a transferência para Minas Gerais.