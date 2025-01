Idoso de 61 anos é preso por matar jovem de 24 anos em discussão durante festa de casamento em Tanque Novo

Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Tanque Novo na tarde desta terça-feira (07), acusado de matar a jovem Iris Souza Dias, de 24 anos, durante uma festa de casamento na comunidade de Boca do Campo, no município de Tanque Novo, no sudoeste baiano. A prisão foi realizada dois dias depois da morte da jovem.

Segundo agentes da 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo após uma discussão durante a festa. A Polícia Civil agiu rapidamente, colhendo diversos depoimentos de testemunhas e realizando perícia no local do crime.

Com base nas evidências coletadas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi expedida pela Justiça. O idoso se apresentou espontaneamente na delegacia, onde foi preso em cumprimento ao mandado.

O delegado Clécio Magalhães destacou a importância da rapidez e eficiência das investigações para a elucidação do crime. “A equipe trabalhou incansavelmente para garantir a prisão do autor e prestar apoio à família da vítima”, afirmou o delegado.

Até o momento o motivo do assassinato não esta claro, mas o idoso teria discutido com a vítima.