Idoso de 79 anos morre em grave acidente na BA-432 na região de Irecê

Um idoso de 79 anos, identificado como Claudionor Rodrigues Paes, morreu na manhã por volta das 10h30, desta sexta-feira (31) em um grave acidente na BA-432, rodovia que liga Canarana ao distrito de Salobro, na região de Irecê. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias. o carro que Claudionor dirigia colidiu com um caminhão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O carro de Claudionor ficou completamente destruído com o impacto da colisão.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a perícia e apurar as causas do acidente. O corpo de Claudionor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê.