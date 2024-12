Idoso de 83 anos é atacado por abelhas na zona rural de Carinhanha e leva mais de 400 picadas

Um idoso de 83 anos identificado como Antônio Neves da Silva, de 83 anos, foi atacado por abelhas na quinta-feira (19) no povoado de Baixa do Mocambo, zona rural da cidade de Carinhanha, e levou mais de 400 picadas.

As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com a publicação, o idoso seguia pelo mato quando foi atacado. Um vizinho chegou a ouvir gritos de socorro de Antônio, e ao chegar no local encontrou o senhor desesperado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Municipal de Carinhanha. Na unidade de saúde, ele foi regulado e aguarda transferência. Antônio, que sofre com problemas de visão, teve a função renal alterada.