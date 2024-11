Idoso de 92 anos atropela ciclista no Eixão Sul

Um motorista de 92 anos atropelou um ciclista de 23 no início da noite desta segunda-feira (4/11). O acidente ocorreu no Eixão Sul, na altura da quadra 303.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o jovem queixava-se de dor no tornozelo e no pescoço. Ele ainda apresentava um corte superficial na testa. O ciclista precisou ser levado ao Hospital de Base, consciente.

O motorista não se feriu e não precisou ser levado a ambiente hospitalar. O idoso dirigia uma gol na cor prata.

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.

Outro caso

Esse é o segundo caso em menos de uma semana envolvendo acidente no Eixão Sul. Em 29 de outubro, um homem de 32 anos também foi atropelado por um carro enquanto empurrava um veículo de motorista por aplicativo no Eixão Sul.

A vítima foi socorrida em estado grave e estava internada no Hospital de Base, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) na quinta-feira última.