Idoso de 94 anos morre no hospital após ser prensado por caminhão em Maracás

Um idoso de 94 anos, identificado como Guilherme Carvalho Vieira, morreu ainda no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) de Jequié, após ser prensado por um caminhão na zona rural de Maracás. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (28), na Fazenda Bom Jesus, na localidade de Pé de Morro.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o idoso foi prensado contra uma cerca pelo caminhão, que estava em marcha ré. O motorista não teria percebido a presença de seu Guilherme no local. A vítima foi socorrida e encaminhada para o HGPV, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 17h.

Imagens do Hospital onde Guilherme foi encaminhado | Foto: Reprodução / Google Street View

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié e já foi liberado para o sepultamento. O acidente causou grande comoção na população de Maracás. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.