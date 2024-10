Idoso e funcionário de sítio seguem desaparecidos há dez dias no Norte baiano

Familiares procuram há dez dias por um idoso e um homem retirados de um sítio em Campo Formoso, no Piemonte Norte do Itapicuru. Segundo a Polícia Civil, os desaparecidos foram identificados como Pedro Segundo Curaçá Chaves, de 63 anos, e Rafael Pereira da Silva, de 32.

Os dois foram levados do sítio, onde moravam, por homens que estavam em duas caminhonetes. Conforme o G1, vizinho informaram que perceberam uma movimentação estranha no local. Quando se aproximaram do sítio, se depararam com portas abertas e cômodos virados.

Pedro Segundo é proprietário do sítio, sendo Rafael Pereira funcionário. Ainda segundo informações, a família de Pedro Segundo disse que pertences das vítimas não foram levados. A delegacia de Campo Formoso apura o desaparecimento dos dois.