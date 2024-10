Idoso é preso acusado de matar companheira de 32 anos a facada em Iuiu

Um idoso de 79 anos, acusado de ter cometido feminicídio, foi preso na manhã deste sábado (26), no município de Iuiu.

De acordo com o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o homem foi identificado como Valdomiro Gonçalves Parreira, acusado de ter matado a companheira, Edirlandia Dias da Silva, de 32 anos.

O crime foi cometido com golpes de faca na noite de quinta-feira (24), na Morada da Fazenda Rio Verde, em Pindorama, na zona rural da cidade.

Edirlandia foi encontrada ensanguentada e sem sinais vitais, caída no chão do quarto da residência, enquanto Parreira foi localizado pela Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) no mesmo local em que é acusado de cometer o feminicídio.

A PM cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal. Gonçalves foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Guanambi para adoção das medidas legais cabíveis.