Idoso é preso em Vitória da Conquista após série de furtos em apartamentos em Eunápolis

Um idoso de 71 anos, suspeito de arrombar apartamentos em Eunápolis, foi preso nesta terça-feira (12) em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. Ele seguia em um ônibus intermunicipal quando foi abordado pela Polícia Militar, acionada por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis, que já monitoravam a movimentação.

Informações pelo Radar News, parceiro do Bahia Notícias, após ser detido o homem ainda confessou aos agentes militares que teria praticado crimes em outros municípios vizinhos do interior baiano. Com ele havia uma mochila, a polícia encontrou um notebook. Questionado, ele indicou que outros itens furtados estavam guardados em um quarto de pousada no centro de Vitória da Conquista.

Além disso com a busca no local, os policiais recuperaram mais dois notebooks, dois relógios, uma pulseira dourada, um anel e R$ 200 em espécie. Ferramentas usadas para arrombamento, como chaves de fenda e alicates, também foram apreendidas.

Ao ser detido, o homem revelou que costuma viajar pelo interior do estado realizando furtos em diversas cidades. Ele pode ser transferido para Eunápolis, onde responde a dois inquéritos por furto qualificado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.