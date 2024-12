Idoso morre após ser espancado em São Paulo durante assalto

Um trágico incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (9), em São Paulo, onde um casal de idosos foi brutalmente agredido durante um assalto em sua residência, localizada na Rua Zacarias de Brito, na Vila Ré, zona leste da cidade. O homem, de 85 anos, não sobreviveu aos ferimentos, enquanto sua esposa, de 82 anos, segue internada em estado grave. A situação foi descoberta pelo filho do casal, que ao chegar em casa encontrou os pais feridos e a residência revirada. Imediatamente, ele acionou os serviços de emergência, e ambos os idosos foram levados ao Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio para receber atendimento médico. As autoridades policiais foram rapidamente mobilizadas para investigar o caso. A Polícia Civil registrou a ocorrência como latrocínio no 24° Distrito Policial, localizado em Ponte Rasa. As investigações estão em andamento, com a equipe policial empenhada em identificar e capturar os responsáveis pelo crime.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA