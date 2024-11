Idoso morre e 13 pessoas ficam feridas após teto desabar durante “Forró dos Idosos”, no Piauí

Um idoso morreu e 13 pessoas ficaram feridas depois que um teto de um centro de convivência desabou, neste domingo (10). O acidente aconteceu durante uma festa de forró para idosos, no município de Jaicós, no Piauí.

A festa estava sendo realizada em um espaço mantido pela Prefeitura do município, chamado de Centro de Convivência dos Idosos. Segundo a Polícia Militar, haviam aproximadamente 35 pessoas no espaço no momento em que o telhado desabou.