Idoso morre e casal fica ferido após batida entre caminhonetes no Extremo Oeste baiano

Um idoso, de 72 anos, morreu e outros dois ficaram feridos após uma colisão entre duas caminhonetes em um trecho da BR-020, de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste. O fato ocorreu nesta quarta-feira (18) na altura do km 185. Chovia no momento do acidente.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima que foi a óbito dirigia uma caminhonete Ford Ranger e foi identificado como João Antônio Dall’igna. Ainda segundo informações, o motorista de um veículo Fiat/Toro teria perdido o controle da direção e colidido com a caminhonete que trafegava na pista contrária, sentido Brasília (DF).

Os ocupantes do Fiat Toro, um casal de idosos, ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu. O corpo do idoso que morreu foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar (2ªCIA/17ºBBM). As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).