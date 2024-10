IEADPE anuncia mudanças de pastores em várias cidades de Pernambuco

pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE), anunciou uma série de mudanças no quadro pastoral da instituição, com transferências de pastores para diversas cidades do estado.

Durante um culto, o líder detalhou as mudanças que buscam fortalecer as atividades da igreja em várias regiões.

Entre as alterações, estão:

•De Barreiros para Escada: Pastor Manoel Anísio

•De Salgueiro para Barreiros: Pastor Esle Janai Carlos

•De Recife para Tejucopapo: Pastor Valdemir Farias

•De Xand de Cruz para Cupira: Pastor Robal Oliveira

•De Cupira para Xand de Cruz: Pastor Nilton Bezerra

•De Santa Maria da Boa Vista para Tabira: Evangelista José Ezequiel

•De Tabira para Santa Maria da Boa Vista: Evangelista Heraldo Pereira

•De Escada para Caruaru: Pastor Marcelo Gomes

Além das transferências, foi anunciado um novo campo em Parnamirim, desmembrado de Salgueiro, onde o evangelista Márcio Batista atuará. O pastor também mencionou a vinda do evangelista José para Recife, onde, devido a questões de saúde, ele se instalará próximo ao Templo Central para tratamento.

Em Recife, o evangelista Dário Rodrigues, vindo de Flores, colaborará nas atividades da igreja, enquanto o pastor Ailton Júnior assume a assessoria da presidência e a liderança do Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco.

