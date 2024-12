IF Baiano desenvolve gel cicatrizante à base de mangaba e inova na saúde animal

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) está inovando no setor de saúde animal com o desenvolvimento de um gel cicatrizante à base de mangaba. Produzido pela startup Cicatribio, o produto, resultado da pesquisa de professores, estudantes e egressos da instituição, demonstra a capacidade do IF Baiano em transformar conhecimento em soluções práticas e inovadoras.

O gel cicatrizante, além de ser eficaz no tratamento de feridas em animais, possui um aplicativo com inteligência artificial que permite acompanhar a evolução do tratamento em tempo real. A startup também contribui para o desenvolvimento econômico local, apoiando pequenos produtores de mangaba e gerando renda para cerca de 250 famílias.

O sucesso do gel Cicatribio é reconhecido nacional e internacionalmente, com a conquista de diversos prêmios. A startup também recebeu destaque em eventos como o Startup Summit 2024 e está buscando novos investimentos para expandir seus negócios.

O IF Baiano se destaca como um dos maiores ecossistemas de inovação do país, com uma vasta rede de laboratórios, incubadoras, aceleradoras e empresas juniores. Nos últimos dois anos, mais de 37 mil estudantes tiveram acesso a esses serviços, e 323 startups foram incubadas, gerando um faturamento de R$ 19 milhões.

A relação entre os institutos federais e as empresas é fortalecida por polos de inovação que conectam a pesquisa acadêmica com o setor produtivo. No biênio 2023-2024, esses polos prospectaram mais de R$ 224 milhões em novos projetos.

O caso do gel cicatrizante demonstra o potencial da rede federal de educação em transformar ideias em negócios de sucesso, gerando benefícios para a sociedade, a economia e o meio ambiente.