Ifood vai recorrer de decisão sobre vínculo empregatício

O iFood, a maior plataforma de delivery da América Latina, anunciou que irá recorrer de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A decisão, que foi tomada por dois votos a um, estabeleceu um vínculo empregatício entre a plataforma e seus entregadores, o que contraria entendimentos de instâncias superiores da Justiça. O iFood argumenta que a decisão não está alinhada com outras recentes do mesmo tribunal e que a legislação atual não prevê vínculo empregatício por hora trabalhada. A empresa continuará suas operações normalmente enquanto aguarda uma deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF).