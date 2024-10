IGHB afirma que pretende acionar MP e acusa governo da Bahia de improbidade administrativa

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) afirmou que pretende acionar o Ministério Público em ação movida contra o governo do estado por suposta improbidade administrativa. A movimentação ocorre após a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) retirar a entidade do Programa de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais do Fundo de Cultura da Bahia, resultando em um corte de R$ 700 mil nas verbas do IGHB.

Conforme antecipado pelo Bahia Notícias, o instituto acusa o governo de “retaliação” após a realização de uma palestra com o ex-chanceler de Jair Bolsonaro (PL), Aldo Rebelo, no ano passado.

“Governo Jerônimo será levado ao Ministério Público por possível improbidade administrativa, ao cancelar repasse do Fundo de Cultura em retaliação política ao IGHB. A perseguição política do governo começou depois de uma palestra ter sido proferida no IGHB por um dissidente político do governo”, escreveu o diretor do IGHB, o advogado Ricardo Nogueira.

No início de setembro, a Secult afirmou que o IGHB ficou como suplente no programa de apoio após avaliação da Comissão Avaliadora. A reportagem pediu uma posição em relação às acusações de retirada das verbas do instituto por motivações políticas, mas a secretaria afirmou que iria se limitar às informações referentes ao edital.