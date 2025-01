IGP-M desacelera para 0,27% em janeiro, mas ainda acumula 6,75% em 12 meses

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 0,27% em janeiro, depois de ter avançado 0,94% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

O dado veio acima da expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de alta de 0,2%.

Com esse resultado, o índice acumula alta de 6,75% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-M havia subido 0,07% no mês, porém ainda registrava queda acumulada de 3,32% em 12 meses.

O IGP-M, também chamado de “inflação do aluguel” calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. O índice é usado, por exemplo, para reajuste de contratos como aluguel.

“Em janeiro de 2025, a inflação ao produtor desacelerou devido à queda nos preços da soja, do gado bovino e suíno. No varejo, a inflação permaneceu contida, já que a alta dos alimentos foi compensada pela redução no preço da energia. Na construção civil, no entanto, os reajustes salariais sustentaram a aceleração da inflação interanual do setor”, afirma André Braz, economista do FGV IBRE.

