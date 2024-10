Igreja Apostólica Mais Que Vencedores leva esperança e auxílio social ao interior da Bahia

A Igreja Apostólica Mais Que Vencedores, sob a liderança do Apóstolo Flávio Barbosa, tem se destacado por seu trabalho incansável em prol dos necessitados. Com uma missão clara de aliviar a dor e promover a esperança, a igreja se comprometeu a atuar em diversas frentes sociais, refletindo o verdadeiro amor e solidariedade.

Recentemente, o Apóstolo Flávio realizou uma viagem de mais de 2.600 km de carro até o povoado de Placa, na Bahia, onde se uniu aos cooperadores do projeto VIDA FELIZ no VALE – AMB, fundado pelo missionário Valdir. Essa iniciativa, que já transforma vidas na região, foi enriquecida pela presença do missionário Gabriel Henriques, que, vindo da África, traz uma vivência profunda da realidade missionária e do impacto do amor cristão.

Durante essa missão, diversas atividades foram realizadas, destacando-se a distribuição de bíblias e a entrega de cestas básicas e auxílio social como é possível verificar no perfil de Instagram do Apóstolo (@apostoloflaviobarbosa). Além disso, a equipe proporcionou momentos de pregação do evangelho, libertação e aconselhamento, levando conforto e esperança a uma comunidade que, muitas vezes, é esquecida pela sociedade.

Esse trabalho evidencia a premissa de que o amor quebra barreiras e enfraquece a religiosidade, alcançando os mais necessitados. Em um mundo muitas vezes marcado pela indiferença, a Igreja Apostólica Mais Que Vencedores se destaca como um farol de esperança, provando que a fé em ação pode transformar vidas e comunidades inteiras.

A atuação do Apóstolo Flávio e sua equipe não é apenas uma questão de assistência, mas uma verdadeira missão de vida, que toca corações e renova esperanças. Através de ações concretas, eles mostram que é possível fazer a diferença, refletindo os ensinamentos de amor e solidariedade que são fundamentais na doutrina cristã.

Com um olhar voltado para o futuro, a Igreja continua a expandir suas ações, buscando sempre novas maneiras de ajudar os que mais precisam. A história do projeto VIDA FELIZ no VALE é uma prova de que, juntos, é possível construir um mundo mais justo e fraterno, onde o amor é a verdadeira força transformadora.

The post Igreja Apostólica Mais Que Vencedores leva esperança e auxílio social ao interior da Bahia appeared first on Fuxico Gospel.