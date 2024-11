Igreja brasileira leva ajuda humanitária a famílias carentes em Moçambique

A Igreja Apostólica Mais Que Vencedores, liderada pelo apóstolo Flávio Barbosa, tem desempenhado um papel importante na África, especialmente em Moçambique, por meio de sua obra missionária.

A igreja mantém atualmente 13 congregações no país, em locais como Morrombala, Caia, Marromeu e Chiringoma, entre outros. O trabalho missionário se destaca pelo envio constante de recursos do Brasil, permitindo que alimentos e itens de primeira necessidade cheguem a famílias em situação de vulnerabilidade.

Recentemente, um vídeo divulgado pelo ministério mostrou a entrega de kits de alimentos a centenas de moçambicanos, beneficiando diversas famílias. Os donativos são provenientes de mantenedores no Brasil, que contribuem regularmente para o sustento das ações missionárias da igreja na região.

O Núcleo em Moçambique, denominado “Ministério Igreja Apostólica Mais Que Vencedores em Cristo Jesus”, com sede nacional em Dondo, Sofala, busca atender tanto as necessidades espirituais quanto as sociais da comunidade local. Além de promover atividades religiosas, a igreja oferece suporte material e emocional, contribuindo para o bem-estar e a inclusão dos mais necessitados.

Esse trabalho missionário reforça o compromisso da Igreja Mais Que Vencedores com a solidariedade e a transformação social, sendo um elo importante entre Brasil e África.

