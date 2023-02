Igreja evangélica lança projeto em apoio aos portadores do vírus HIV

A igreja Arena Church, comunidade cristã liderada pelo apóstolo Chlisman Toniazzo, acaba de lançar o projeto HIVA, focado no acolhimento, fortalecimento, orientação e ajuda mútua das pessoas que vivem e convivem com HIV, garantindo a privacidade e o anonimato dos participantes.

Com sede em Goiania, a igreja lançou a iniciativa baseada nos princípios e regras da “Rede Mundial de Pessoas que Vivem e Convivem com HIV” e que os interessados iniciem a sua participação de maneira ANÔNIMA, garantindo que sua identidade seja preservada e possa desfrutar de todos os benefícios advindos sem quaisquer preocupações com a sua exposição, garantida por Lei.

O objetivo deste grupo é compartilhar experiências e buscar a CURA ESPIRITUAL, CURA EMOCIONAL e CURA FÍSICA dos MEMBROS. Membros podem convidar amigos(as)/ colegas/ conhecidos(as), porém, quem indica têm parcial controle e responsabilidade sobre a pessoa indicada, desta forma, os organizadores do HIVA pedem que os novos membros sejam informados sobre as regras de convivência deste espaço.

Neste Grupo é proibido qualquer discurso de ódio, seja ameaçador ou que incite violência, LGBTfobia, xenofobia, racismo, intolerância religiosa ou a crenças, discriminação contra deficientes, gordos, idosos etc. Também não é permitido qualquer conteúdo que contradiga a lei, tal como uso explícito ou apologia a substâncias não legalizadas. É absolutamente proibida a defesa e compartilhamento de qualquer tratamento antiHIV alternativo que indique a descontinuidade (parada) do tratamento com medicamentos antirretrovirais.

Como Participar?

A princípio as reuniões do “Grupo de Apoio HIVA” serão virtuais e quinzenais, para não sobrecarregar os membros da equipe e, também, avaliar o grau de adesão dos interessados ao longo do tempo. A 1ª reunião VIRTUAL ocorrerá no dia 01/03/2023 às 22h; e os participantes serão convidados por intermédio do e-mail cadastrado pelo interessado (via instagram.com/arenaapchurch ), de forma a garantir a privacidade e o anonimato das pessoas.