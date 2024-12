Igreja Mais Que Vencedores realiza Natal solidário para moradores de rua em Ribeirão Preto

A Igreja Apostólica Mais Que Vencedores, liderada pelo apóstolo Flávio Barbosa, promoveu na noite do dia 24 de dezembro um Natal solidário em Ribeirão Preto, voltado para moradores de rua. O evento, realizado com o apoio da Secretaria de Ação Social e diversos coordenadores, reuniu cerca de 200 pessoas em uma noite de solidariedade, cuidado e fé.

A celebração incluiu uma ceia completa, preparada com dedicação pelos membros da igreja, além de uma estrutura montada especialmente para o evento, com som e programação especial. Durante a noite, foram realizadas orações, aconselhamentos e a ministração da Palavra de Deus. O momento foi marcado por emoção, com diversas vidas sendo impactadas e algumas encaminhadas para clínicas de recuperação.

O apóstolo Flávio Barbosa destacou que a iniciativa nasceu de um propósito colocado por Deus em seu coração. “O Natal é o nascimento de Jesus, e Ele nasce todos os dias para nós. Mas a igreja não pode ficar apenas dentro das quatro paredes, ela precisa ir ao encontro das ovelhas perdidas, levar amor e esperança a quem mais precisa,” afirmou.

A atitude do ministério chamou atenção pela entrega dos voluntários, que abriram mão de passar o Natal com suas famílias para servir aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. A Igreja Mais Que Vencedores acredita que esse exemplo de amor ao próximo é um reflexo do verdadeiro significado do Natal e espera inspirar outras iniciativas semelhantes.

