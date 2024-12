Neste domingo, 8 de dezembro, a antiga Lagoinha Rio oficializou sua transição para Igreja Novos Começos em um evento marcante. O culto de inauguração, realizado em Niterói, foi um momento significativo para os líderes da nova denominação, pastor Felippe Valadão e sua esposa Mariana Valadão, que agora seguem uma trajetória independente.

O ponto alto da cerimônia foi a participação virtual do pastor Márcio Valadão, patriarca da família Valadão e ex-líder da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Apesar de toda a polêmica envolvendo vazamentos de áudios e tensões familiares recentes, o pastor Márcio gravou um vídeo especialmente para o evento, abençoando a nova jornada da Igreja Novos Começos.

Em sua mensagem, Márcio destacou a importância do momento: “A mudança de nome é apenas uma mudança de nome, mas traz ao coração algo tão celestial. Oro para que, a cada dia, a igreja possa experimentar novos começos. Que a paixão e o zelo pelo Senhor continuem crescendo em cada ovelha.”

Ele concluiu reafirmando sua bênção ao casal pastoral e à igreja: “Eu os abençoo, para que juntos possam proclamar o nome do Senhor e levar milhares de pessoas a experimentarem um novo começo.”

O gesto de Márcio Valadão, mesmo à distância, foi interpretado por muitos como um ato de reconciliação e apoio em meio às tensões que marcaram os últimos meses. A mensagem emocionou a congregação e consolidou a base espiritual para o novo capítulo da igreja.

Assista:

The post Igreja Novos Começos é inaugurada com bênção do pastor Márcio Valadão appeared first on Fuxico Gospel.