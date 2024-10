“Igualzinho”: idoso viraliza com festa temática de 90 anos. Veja

São Paulo — A festa de aniversário de 90 anos de um morador de Atibaia, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais por causa do tema escolhido para a decoração do evento. Antônio Massei fez uma comemoração temática do filme Up: Altas Aventuras.

O motivo da escolha foi a semelhança do aniversariante com o personagem principal do filme, o velhinho Carl Fredricksen.

A neta de Antônio brincou no título de um dos vídeos publicados no TikTok: “90 anos do vô e o tema foi Up: Altas Aventuras por um único motivo…”. As postagens já somam quase 64 mil curtidas.

Os internautas adoraram a festinha do homem. “Meu Deus, que coisa preciosa”, disse uma seguidora. “O ator perfeito para um live action”, brincou outra. “Igualzinho”, apontou uma terceira. “Só faltou o mau humor”, falou mais uma.

A ideia do tema veio do neto de 34 anos de Antônio, Rafael Dallape Massei. Para a Revista Crescer, o empresário revelou que escolheu o personagem porque acha os dois muito parecidos.

Segundo a revista, a família nem precisou comprar uma fantasia para o aniversariante, de tão parecido que eles são. Antônio já tinha os clássicos óculos quadrados com armação preta, a calça marrom, o cinto e a camisa. Eles só precisaram comprar o suspensório.