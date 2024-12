Ilha Decepção: refúgio na Antártida onde se pode navegar em um vulcão ativo

A Ilha Decepção, parte das Ilhas Shetland do Sul, no Oceano Antártico, é uma das formações geológicas mais fascinantes da Antártida. Localizada a cerca de 105 km do continente gelado, essa ilha em forma de ferradura abriga uma caldeira vulcânica ativa semi-submersa, formada há aproximadamente quatro mil anos após uma erupção de proporções colossais.

De longe, o lugar parece uma massa de terra cercada por penhascos. No entanto, uma abertura estreita de 500 metros, conhecida como Fole de Netuno, revela a entrada para Port Foster, uma enorme lagoa interna protegida.

Essa passagem secreta foi descoberta por exploradores em 1820. Antes disso, marinheiros provavelmente ignoravam que o interior da ilha era um excelente refúgio natural contra as violentas tempestades que assolam o Oceano Antártico.

Vista aérea da Ilha Decepção, obtida por satélite, em 21 de setembro de 2017. Crédito: NASA

Leia mais:

Antártida ficou 10 vezes mais verde em menos de 40 anos

Lago misterioso na Antártida abriga ecossistema único

Fumaça é vista sobre o gelo da Antártida em imagem de satélite

Caldeira foi formada pelo maior evento vulcânico dos últimos 12 mil anos na Antártida

A erupção que criou a caldeira lançou entre 30 e 60 km³ de cinzas e magma na atmosfera, o equivalente ao conteúdo de mais de 200 milhões de piscinas olímpicas. Este foi o maior evento vulcânico registrado na Antártida nos últimos 12 mil anos, segundo o Observatório da Terra da NASA.

A atividade vulcânica continuou nos séculos seguintes, com pelo menos 20 pequenas erupções desde o final do século 19. A última ocorreu em 1970, e desde então, a ilha permanece relativamente calma, embora sinais de atividade sísmica tenham sido registrados pela última vez em 2015.

Hoje, a Ilha Decepção abriga duas estações de pesquisa permanentes, pertencentes à Argentina e à Espanha, que monitoram o ambiente extremo da região. No passado, o Chile também mantinha uma base na ilha, mas ela foi destruída pela erupção de 1970.

Vista aérea da Ilha Decepção, obtida por satélite, em 23 de março de 2018. Crédito: NASA

Além de seu valor científico, a ilha é um importante habitat natural. Estima-se que entre 50 mil e 100 mil casais de pinguins-de-barbicha vivam na área, ao lado de focas e diversas espécies de aves marinhas.

Sua singularidade também atrai milhares de turistas todos os anos. Em cruzeiros especializados, visitantes desembarcam na ilha para explorar suas praias de areia vulcânica e desfrutar das fontes termais naturais, aquecidas pela atividade subterrânea.

A Ilha Decepção é uma combinação impressionante de forças geológicas e vida selvagem em um dos ambientes mais extremos do planeta. Seu formato peculiar e história vulcânica fazem dela um marco único no continente gelado, onde ciência e turismo se encontram.

O post Ilha Decepção: refúgio na Antártida onde se pode navegar em um vulcão ativo apareceu primeiro em Olhar Digital.