Ilha grega de Santorini enfrenta tremores de terra e fecha escolas

Na Grécia, As escolas na ilha turística de Santorini estarão fechadas na próxima segunda-feira (3) devido à intensa atividade sísmica na região, no Mar Egeu, anunciou o Ministério da Proteção Civil da Grécia na noite de sábado (1). O tremor mais significativo registrado atingiu uma magnitude de 4,5 de acordo com o departamento de geofísica da Universidade de Atenas. As autoridades locais esclareceram que essa atividade sísmica não está relacionada a erupções vulcânicas, mas sim a movimentos tectônicos naturais.

Em resposta à situação, os moradores foram aconselhados a evitar aglomerações e a se manter longe de áreas com construções. Santorini, que abriga cerca de 15.500 residentes, é um destino turístico popular, tendo recebido 3,4 milhões de visitantes em 2023. A ilha é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e sua rica história, o que a torna um local atraente para turistas de todo o mundo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos