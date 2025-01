Ilhados com a Sogra: mulher zomba do nome de família e causa climão

Ioná Sousa causou polêmica no segundo episódio do Ilhados com a Sogra 2, que chegou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (2/1). Sogra da família Sousa, formada ainda por Antony e Ana Paula, a matriarca fez piada com o sobrenome de Celina Kashiura.

Em conversa na Vila do reality show, Ioná questiona qual é a tradução do sobrenome de Celina. A sogra da família laranja detalha a pronúncia, mas é rebatida com uma piada.

“Cachuva?”, questiona Ioná, caindo na risada. “É a família Cachuva”, segue ela, aos risos. Ana Paula, sua nora, pede desculpas e tenta contornar a situação, mas não é ouvida por Ioná, que continua com a piada: “Como eu sou nordestina, vou dizer: ‘Família Com a Chuva’”.

Celina se mostrou incomodada com a “brincadeira” de Ioná: “Ela insistiu em ficar falando daquela forma e dando muita risada. Aquilo me machucou, porque eu senti uma emoção tão grande quando eu cheguei aqui e vi meu sobrenome na bandeira”.

Miguel, genro de Celina, também tenta corrigir Ioná. A sogra de Ana Paula segue rindo e fazendo piada com o sobrenome da família Kashiura. “Parecia uma brincadeira boba, meio inocente. Mas para quem estava ali perto, soou uma coisa meio de mau gosto”, desabafou Miguel.

“Poxa, pra que isso, né? Eu não fiz nada para ela, nunca fiz nada de chacota com o sobrenome de ninguém, nem nacionalidade”, disse Celina no quarto, ao lado de Miguel, chorando no ombro do genro.

A segunda temporada de Ilhados Com a Sogra chega à Netflix em duas partes: os primeiros quatro episódios estreiam no dia 2 de janeiro e os quatro episódios finais no dia 9 de janeiro.