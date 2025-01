Ilhados com a Sogra: saiba qual família venceu a segunda temporada

Mais uma temporada do Ilhados com a Sogra, reality show da Netflix, chega ao fim nesta quinta-feira (9/1). A disputa entre as famílias Araújo, Damasceno, Kashiura, Queiroz e Sousa termina com apenas um trio vitorioso, que leva R$ 500 mil para casa.

O Metrópoles já assistiu aos quatro últimos episódios e te conta quem foi o vencedor da segunda temporada.

Cuidado, o texto contém spoiler!

A última prova do programa foi disputada pelas famílias Kashiura, Queiroz e Araújo . O game final consistiu em uma prova de agilidade, que precisava da união dos três integrantes de cada família para terminar.

. O game final consistiu em uma prova de agilidade, que precisava da união dos três integrantes de cada família para terminar. Os vencedores do programa foram a Miguel, Camila e Celina Kashiura, em uma final cheia de emoção que garantiu o prêmio de R$ 500 mil para o trio.

Celina, sogra da família Kashiura, deixou o valor para que a f ilha e o genro pudessem realizar os seus sonhos . Um deles, inclusive, foi separado para que os dois possam ter filhos.

. Um deles, inclusive, foi separado para que os dois possam ter filhos. “Nós dividimos o prêmio da família Kashiura em R$ 350 mil para realizar o sonho da Camila, que é a faculdade de medicina, terminar de pagar. E R$ 150 mil para fazer a inseminação artificial da Camila e do Miguel, para eles darem netinhos”, contou Celina, emocionada.

Quem é a família Kashiura?