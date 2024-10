Ilhéus recebe 4ª etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia em novembro

O município de Ilhéus receberá, entre os dias 1º e 3 de novembro, a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia/Va’a 2024. O evento será realizado no Ilhéus Iate Clube e reunirá cerca de 300 atletas.

A competição, que acontece desde 2018, estreia em Ilhéus em 2024. A escolha da cidade tem como objetivo aproveitar a localização estratégica e a infraestrutura náutica do município, visando fortalecer o turismo e posicionar Ilhéus como um importante ponto de referência no calendário da federação baiana.

As largadas e chegadas das provas ocorrerão no próprio Iate Clube. Além das competições, o evento contará com palestras, stands com produtos e um show de encerramento no dia 2 de novembro, com as bandas Amoras e Banda.

O evento é promovido e organizado pelo Ilhéus Canoe Clube, com o apoio da Federação Baiana de Va’a.

Foto: Divulgação