Imagem aérea do acidente mostra desenho de avião no solo

Os destroços do avião ATR 72-500, cujo voo 2283 transportava 62 pessoas na 6ª feira (9.ago.2024), ainda estão no local do acidente, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. O avião da Voepass caiu no quintal de uma casa da região marcou o terreno com o formato do veículo.

O voo 2283 havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Esse é considerado o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

Cenipa investiga causas do acidente O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) está investigando as causas do acidente. A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que vai divulgar um relatório preliminar do acidente com o avião da Voepass em até 30 dias.

O documento é fundamental para entender o que pode ter causado a queda do voo 2283 em Vinhedo, interior de São Paulo, que vitimou 62 pessoas (58 passageiros e 4 tripulantes).

Em comunicado divulgado no sábado (10.ago.2024), a FAB informou que os 2 gravadores do avião, conhecidos como caixas-pretas, já estão em análise no Labdata (Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo). Os materiais passaram pela dinâmica de extração e degravação do conteúdo.

As 2 caixas-pretas do voo 2283 foram recuperadas no local do acidente

Os materiais foram transportados pela FAB (Força Aérea Brasileira) e são fundamentais para entender o que pode ter causado a queda da aeronave PS-VPB

Os gravadores são do tipo CVR (Cockpit Voice Recorder) e FDR (Flight Data Recorder)

Os equipamentos estão sob avaliação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), no LABDATA, em Brasília (DF)

avião caiu na cidade de Vinhedo (SP), na 6ª feira (9.ago), após decolar de Cascavel (PR), com destino a Guarulhos (SP)

Foram confirmadas 62 mortes (58 passageiros e 4 tripulantes)

Segundo a Fab, Após a conclusão da ação inicial, em Vinhedo (SP), a investigação avançará para a fase de análise de dados Famílias reconhecem corpos As famílias das vítimas do voo 2283 fazem o reconhecimento dos corpos retirados dos escombros da aeronave. Segundo o Estado de São Paulo, até o sábado (10.ago) 26 núcleos familiares estavam no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do IML (Instituto Médico Legal) da capital paulista, para realizar os procedimentos de coleta de material genético.

Até a noite deste domingo (11.ago), 12 dos 62 corpos haviam sido identificados. Segundo o Estado, os familiares são orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação e da coleta de materiais genéticos, que segue uma ordem de realização para seleção:

mãe e/ou pai dos desaparecidos; filho e/ou cônjuge do desaparecido; irmão germano do desaparecido; 2 ou mais irmãos germanos do desaparecido. Leia mais:

