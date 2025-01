Imagens fortes: Thiago Nigro mostra feto perdido por Maíra Cardi

Thiago Nigro chocou os internautas, na manhã deste sábado (4/1), ao mostrar o feto perdido pela esposa, Maíra Cardi. Nos stories do Instagram, o influenciador compartilhou que a mulher expeliu o bebê que se formava dentro dela.

“Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça… Já tinha bracinho, dedinho”, detalhou ele na gravação.

Assista ao vídeo postado por Thiago Nigro

A notícia da perda do bebê

A influenciadora Maira Cardi anunciou aos seguidores na noite de quinta-feira (2/1) que perdeu o bebê que esperava do marido, o coach Thiago Nigro. Em uma postagem nas redes sociais, a ex-participante do BBB disse que o coração do filho que esperava parou de bater há três dias. “Vazio que não se explica”, lamentou a famosa.

Nas redes sociais, ela publicou o momento em que recebe a notícia da médica responsável pelo ultrassom. “O seu bebê está sem batimento”, diz a profissional. “Tá o quê?”, questiona Maira Cardi. “Nem sei falar o que sentimos nessa hora, mas demoramos pra nos situar”, lamentou a influenciadora na postagem.

Em seguida, ela explicou o que levou a morte do bebê. “Não houve descolamento. O coração apenas parou de bater. Ela [médica] disse que parou de bater há três dias, ou seja, dia 31”, comentou. “Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós. É um vazio que não se explica”, lamentou Maira Cardi.

Sangramento

No dia 23 de dezembro, Maira Cardi revelou que teve um sangramento e deu detalhes do susto. Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora explicou que a situação aconteceu após o casal ter relações sexuais.

“Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a 10ª semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê,” começou ela.

Maíra Cardi explicou que o sangramento veio depois que ela teve relações sexuais com o marido. Por conta disso, o médico pediu que ela evitasse sexo, além de ficar deitada.

“Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor”, contou.

Apesar do susto, Maíra Cardi afirmou que estava tranquila. “Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos dEle. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso,” declarou na ocasião.