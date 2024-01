Imagens fortes: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Maria Melilo registrou um boletim de ocorrência contra o então namorado, o comediante Luiz França, por violência doméstica. No documento que a coluna teve acesso, a ex-BBB afirmou ter sido agredida com socos e chutes, no dia 13 de janeiro, após uma briga entre o casal.

Nesta quinta-feira (18/01), a coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, a fotos de Maria Melilo após as supostas agressões. Nas imagens, influenciadora não mostra o rosto, mas é possível ver um grande corte em um dos braços, além de muitos hematomas roxos espalhados em outras partes do corpo.

Veja as fotos:

MARIA MELILO FOTOS AGRESSÃO

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

MARIA MELILO FOTOS AGRESSÃO (2)

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

MARIA MELILO FOTOS AGRESSÃO (3)

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

MARIA MELILO FOTOS AGRESSÃO (1)

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

No B.O, Maria Melilo relatou que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”. A campeã do BBB em 2011 chegou a pedir uma medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada à Justiça.

Após o caso vir à tona no programa Fofocalizando, Maria se manifestou nas redes sociais. A ex-BBB afirmou estar bem e pediu respeito pela sua privacidade. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, publicou.

Luiz França dá versão diferente de Maria Melilo sobre agressão No último dia 16, Luiz França também compareceu à delegacia para dar a sua versão dos fatos. Segundo ele, a briga aconteceu em sua casa, durante um churrasco. Na ocasião, além do casal, um amigo dele, chamado Thiago, também estava presente. As informações são do boletim de ocorrência.

Luiz França e Maria Melilo

Luiz França e Maria Melilo Reprodução

Luiz França e Maria Melilo (1)

Luiz França e Maria Melilo Reprodução

maria melilo6

Maria Melilo venceu o BBB11 Reprodução/Instagram

Maria Melilo

Maria Melilo

Ainda de acordo com o comediante, Maria Melilo foi quem teve uma crise de ciúmes ao pegar seu celular e o “agrediu fisicamente com socos e arranhões, restando-se lesionado”. A ex-BBB ainda teria jogado diversas taças e copos e, segundo Luiz, ela “pegou uma faca grande e o ameaçou de causar um mal injusto e grave”.

No documento, o ator disse que “correu para o quarto e se trancou, momento que ela desferiu diversas facadas contra a porta do cômodo”. O amigo Thiago seria testemunha de todo o ocorrido.

Tanto Maria Melilo quanto Luiz França foram encaminhados para a realização de corpo de delito no IML.