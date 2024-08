Imagens fortes: zagueiro do Nacional-URU cai desacordado em campo

Reprodução

1 de 1 Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu desacordado em campo – Foto: ReproduçãoNesta quinta-feira (22/8), um incidente no mundo do futebol se tornou um dos assuntos mais comentados na web. O zagueiro do Nacional do Uruguai, Juan Izquierdo, caiu desacordado durante a partida contra o São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O atleta foi amparado e atendido pela ambulância que fica disponível no estádio. Foram os jogadores que chamaram o socorro de forma imediata, ao notarem a gravidade da situação.

O incidente aconteceu durante uma bola parada, quando o goleiro do time paulista se preparava para bater um tiro de meta. Na hora da ação, Juan se desequilibrou e foi ao chão.

Juan Izquierdo foi substituto por Emiliano Velázquez. O caso aconteceu nos minutos finais da disputa.

1 de 6

Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu desacordado em campo

Reprodução

2 de 6

O atleta disputava as oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo, no Morumbi

3 de 6

Izquierdo foi socorrido pela ambulância que fica no estádio, após os jogadores chamarem por socorro

Reprodução

4 de 6

Torcedores do São Paulo

Ale Cabral/Getty Images

5 de 6

A partida aconteceu nesta quinta-feira (22/8)

Cesar Greco/Palmeiras

6 de 6

São Paulo em campo

Rubens Chiri / saopaulofc.net

No X, usuários desejaram uma boa recuperação para o boleiro. “Atleta do Nacional Juan Izquierdo entrou no decorrer do jogo, aparentemente teve um mal súbito e foi retirado de ambulância de campo. Toda força ao atleta, que não seja nada grave”, escreveu uma pessoa.

Veja o momento em que o zagueiro do Nacional-URU cai desacordado em campo: