Imagens mostram autor do ataque ao STF detonando explosivo em Brasília

Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nesta quinta-feira mostram o momento em que Francisco Wanderley Luiz se aproxima do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília e detona um explosivo.

Nas imagens, é possível ver Francisco se aproximando da estátua em frente ao edifício, onde deixa uma camiseta. Em seguida, um segurança se aproxima e nota um relógio digital preso ao peito do suspeito. Francisco se afasta, mas logo depois deita-se no chão, ao lado de um dos dispositivos explosivos, que em seguida é detonado, causando sua morte.

Vídeo mostra a ação do homem que lançou artefatos explosivos em frente ao STF. Polícia Judiciária se aproxima de Francisco Wanderley antes da explosão.

Ele havia estacionado seu carro, carregado com mais explosivos, a poucos metros de onde ocorreu a explosão. Relatos indicam que a primeira explosão foi ouvida na proximidade do veículo, seguido pela detonação junto ao prédio do STF.

Um homem morreu após explodir bombas de pequeno porte em frente ao Superior Tribunal Federal (STF), aqui em Brasília. Quase que ao mesmo tempo, um carro com fogos de artifício explodiu próximo à Câmara.

O incidente, que resultou na morte de Francisco, de 59 anos, impactou o cenário político em Brasília nesta quarta-feira. De acordo com investigações preliminares, o ataque suicida estaria relacionado tanto a questões familiares quanto a motivações políticas. Francisco era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e teria participado dos atos golpistas em janeiro contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

