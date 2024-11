Imagens mostram estado de elevador após queda em prédio de luxo de Salvador; veja vídeo

Imagens do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) mostraram a situação após o acidente com o elevador que despencou do 6º andar de uma das torres do Condomínio de Luxo Edifício Splendor, localizado no bairro do Horto Florestal, área nobre de Salvador. Vídeos da corporação indicaram o estado degradado do ascensor que caiu no final da manhã desta sexta-feira.

O incidente causou a morte de dois trabalhadores que estavam efetuando a mudança em um dos apartamentos do prédio residencial. Segundo informações preliminares, o caso aconteceu por volta das 10h da manhã, onde as duas vítimas estavam dentro do elevador quando foram esmagadas.

Na gravação é possível ver que o ficou totalmente destruído após o acidente. Os bombeiros atuaram para retirar alguns escombros que estavam no local após o desabamento de uma altura de mais de 20 metros.