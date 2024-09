Imagens mostram golpe em homem morto a pauladas no litoral de SP

São Paulo — A Polícia Civil identificou e prendeu um homem, de 35 anos, suspeito de matar outro homem, de 32, a pauladas em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima estava em frente a casa dele no momento da agressão (veja abaixo). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na noite de 4 de agosto, na Rua Padre Leopoldo Bretano, no bairro Bom Retiro.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima parada na calçada. Ela parece conversar com alguém enquanto mexe no celular. Logo em seguida, o agressor passa ao lado empurrando uma bicicleta.

Ele, então, encosta a bicicleta adiante, caminha para a rua, pega um pedaço de madeira e na sequência dá o primeiro golpe na cabeça da vítima (veja abaixo). Ela tenta reagir, mas cai no meio da via e leva ainda mais pauladas na cabeça.

Homem de 35 anos matou outro, de 32, a pauladas em Santos (SP)

A vítima estava em frente de casa no momento da agressão

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu devido à gravidade das lesões sofridas

Agressor possui diversas passagens criminais

O agressor só parou quando um casal apareceu. A mulher, que tenta socorrer o homem golpeado, chega a desmaiar durante o socorro. Naquele momento, o agressor foge com a bicicleta.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os policiais do 5° Distrito Policial (DP) iniciaram as investigações com análise das imagens das câmeras de monitoramento e oitiva de testemunhas, e conseguiram identificar o autor do crime.

Ele possui diversas passagens criminais, sendo foragido da Justiça com mandado de prisão por evasão do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado. “Diligências prosseguem visando sua localização e total esclarecimento do crime”, diz a SSP.