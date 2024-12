A causa da morte do apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, foi confirmada como politraumatismo decorrente de um acidente de trânsito. O líder religioso, de 53 anos, faleceu no dia 17 de novembro, no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

O acidente ocorreu na Rodovia Dom Pedro 1º, em Campinas. Segundo informações, Rina perdeu o controle de sua moto e caiu, sem o envolvimento de outros veículos. O impacto foi fatal, levando a lesões múltiplas que resultaram no falecimento do apóstolo.

Rina era uma figura central no cenário evangélico brasileiro e fundou a Bola de Neve em 1999, transformando uma pequena reunião em uma das igrejas de maior crescimento no país. O velório foi reservado a familiares e amigos e ocorreu na sede da igreja, localizada na zona oeste da capital paulista.

Além de lamentar a perda de seu líder, a Bola de Neve enfrenta um período de instabilidade. Após sua morte, surgiram disputas judiciais pelo comando da instituição. A pastora Denise Seixas, ex-esposa de Rina, reivindica a posição de presidente, argumentando que sua renúncia ao cargo de vice-presidente não foi homologada. A igreja, por outro lado, contesta sua sucessão, defendendo a legitimidade da atual gestão.

The post IML divulga causa da morte do apóstolo Rina, fundador da Bola de Neve appeared first on Fuxico Gospel.