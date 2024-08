IML finaliza a liberação dos corpos das 62 vítimas de acidente aéreo em Vinhedo

A Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria da Segurança Pública informou que o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo liberou nesta sexta-feira (16) os últimos seis corpos das vítimas do acidente aéreo da Voepass. Dessa forma, o trabalho foi concluído pelos profissionais com a liberação às famílias de todas as 62 pessoas que estavam a bordo aeronave. Hoje completa uma semana do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Desde então, uma força-tarefa foi montada para agilizar o reconhecimento e a liberação dos corpos aos familiares, seguindo os trâmites necessários.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O trabalho de identificação foi concentrado no IML Central de São Paulo, que funcionou ininterruptamente na última semana. “Para as famílias foi um momento absolutamente trágico. Elas têm a nossa total solidariedade”, disse o superintendente da Polícia Técnico-Científica (SPTC), Claudinei Salomão. “Nos últimos dias não medimos esforços para a identificação e posteriormente a liberação dos corpos aos familiares.” Cerca de 40 profissionais entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia trabalharam de forma exclusiva com apoio de equipes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Nesse período, os profissionais contaram com documentações médicas, além da coleta de materiais biológicos das famílias para a realização de exames genéticos.