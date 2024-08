IML identifica 35 corpos do acidente aéreo em Vinhedo e libera 17 para as famílias

Trinta e cinco corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo já foram identificados, e 17 deles entregues aos seus familiares. O IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo continua a trabalhar na identificação dos demais, com 18 corpos ainda aguardando liberação. Para auxiliar nesse processo, mais de 50 familiares foram recebidos no Instituto Oscar Freire, onde forneceram informações relevantes, como histórico de fraturas e amostras de DNA. O IML Central recebeu todos os 62 corpos das vítimas, contando com a colaboração de mais de 40 profissionais, incluindo médicos e especialistas em odontologia legal. A retirada dos corpos foi realizada por peritos, que seguiram rigorosamente os protocolos internacionais estabelecidos para esse tipo de situação.

A Polícia Civil de São Paulo deu início a um inquérito para apurar as causas do acidente. A investigação está sendo conduzida em parceria com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que também está envolvido na análise dos fatores que levaram à tragédia. Nesta terça-feira (13), um voo da FAB (Força Aérea Brasileira) transportará os restos mortais de vítimas para o Paraná. A cidade de Cascavel se prepara para receber os corpos, com a decolagem programada para às 15h, a partir da Base Aérea de São Paulo (BASP). Uma equipe da ACESC, responsável pelo serviço funerário e cemitérios em Cascavel, irá buscar os corpos no aeroporto local e encaminhá-los ao local dos funerais. Desde ontem, o Centro de Eventos e Convenções da cidade paranaense, que possui mais de 14 mil metros quadrados, está sendo adaptado para servir como uma grande sala de velórios. Conforme o último levantamento oficial, 22 das 62 vítimas do acidente aéreo eram residentes de Cascavel.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA