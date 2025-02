Impactos para empresas e profissionais contábeis

A Receita Federal anunciou nesta sexta-feira (7) a prorrogação do prazo para a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Web (DCTFWeb) referente aos fatos geradores de janeiro de 2025, para o último dia útil do mês de março de 2025, atendendo a pleito da classe contábil. Originalmente, a entrega da obrigação acessória era prevista para fevereiro, após alterações nas normas promovidas em dezembro de 2024.

A DCTFWeb é uma obrigação acessória que transmite informações fiscais à Receita Federal e deve ser encaminhada mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, o contador Sérvio Túlio dos Santos de Moura, comenta a prorrogação do prazo. “Com a prorrogação, as empresas e profissionais contábeis ganham tempo adicional para se familiarizar com as mudanças na DCTFWeb e no Módulo de Inclusão de Tributos (MIT), garantindo o cumprimento correto das obrigações fiscais. A extensão do prazo permite um planejamento mais eficaz das rotinas contábeis e fiscais, reduzindo riscos de erros e penalidades decorrentes de entregas incorretas ou atrasadas”.

O contador Anderson Vilaça, facilitador de cursos promovidos pelo Conselho de Contabilidade, destaca a importância da capacitação dos profissionais envolvidos e da estruturação tecnológica. “O período adicional possibilita que profissionais contábeis participem de treinamentos e atualizações sobre as novas funcionalidades da DCTFWeb e do MIT, assegurando uma transição mais tranquila para o novo sistema. As empresas também têm mais tempo para implementar ou atualizar sistemas e softwares contábeis que integrem as novas exigências da DCTFWeb, garantindo maior eficiência e conformidade nas declarações”.