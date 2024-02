Império da Casa Verde homenageia Fafá de Belém; Vai-Vai e Mocidade Alegre marcam 2º dia de Carnaval em SP

O segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo teve início na noite deste sábado, 10, e finalizou neste domingo, 11, por volta das 6h30. Entre os destaques da noite estavam Império da Casa Verde, Vai-Vai e Mocidade Alegre. Também brilharam nas passarelas do Sambódromo do Anhembi as escolas Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Tom Maior e Águia de Ouro. A Casa Verde trouxe a Amazônia para o sambódromo em uma homenagem à Fafá de Belém com o tema “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta”. Durante o desfile, Fafá se emocionou ao falar sobre a importância da homenagem, destacando que não se trata apenas de sua história, mas sim da cultura de seu povo. O abre-alas contou com a presença da filha da cantora, Mariana Belém, da própria Fafá, que desfilou no último carro da escola. O figurino da cantora foi inspirado nas óperas e inclui uma joia representando Nossa Senhora de Nazaré.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Vai-Vai trouxe o tema “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip-Hop: Um Manifesto Paulistano” e contou a história do gênero musical com referências à capital paulista, como a estação de metrô São Bento (Linha 1 – Azul) e o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Artistas como Mano Brown, Negra Li, Gloria Groove e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, desfilaram pela escola. A Mocidade Alegre homenageou o escritor Mário de Andrade com o enredo “Brasiléia Desvairada” e trouxe o ator Pascoal da Conceição como representante do escritor na agremiação. O desfile trouxe referências às obras do autor, que foi um dos grandes expoentes do movimento modernista em São Paulo, e referências à técnica “pedra sabão”, de Aleijadinho.

Antes de desfilar pela Gaviões da Fiel, a musa Ana Paula Minerato, de 32 anos, desmaiou na concentração. A artista foi atendida e logo se recuperou para brilhar nas passarelas do sambódromo com a fantasia “Deusa do Amor”. A Gaviões levou para a venida uma “viagem cósmica” com lembrança ao samba da prória escola “Coisa Boa É Para Sempre”. Nave espacial e gaviões gigantes atraíram a atenção do público, além de Sabrina Sato, rainha de bateria que comemora, este ano, 20 anos de escola. A atriz Alessandra Negrini também brilhou ao lado dos puxadores de samba da escola.

Quinta escola a desfilar no dia, a Águia de Ouro trouxe uma bela homenagem ao rádio para celebrar seus 100 anos no Brasil. O desfile contou com a presença do famoso radialista Eli Côrrea no último carro. A evolução da comunicação foi o grande mote da Águia de Ouro, que também retratou a primeira transmissão de rádio e o surgimento da internet. Com o samba-enredo “Aysú: Uma História de Amor”, a Tom Maior entrou na avenida com a primeira temática indígena da escola, que trouxe uma releitura da história de amor entre Orfeu e Eurídice, por meio da metáfora entre sol e lua. O dia amanheceu neste domingo em São Paulo com a Acadêmicos do Tucuruvi, que homenageou à filosofia de origem africana, o Ifá, que refletiu também no figurino com estampas tradicionais.